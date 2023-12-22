Работник автосервиса в Соликамске угнал машину клиента

Сотрудники ДПС в Пермском крае остановили машину с нетрезвым водителем.

На территории Пермского края российские правоохранительные органы задержали нетрезвого работника автосервиса, угнавшего машину клиента. В пресс-службе регионального управления полиции заметили, что злоумышленник воспользовался тем, что один из местных жителей, пригнав иномарку на диагностику, не забрал ключи с документами из транспортного средства. В результате сотрудник автоцентра употребил алкоголь, а затем отправился кататься по ночному городу на чужой машине. Спустя некоторое время шофер был остановлен экипажем ДПС.

При проверке документов мужчина не стал отпираться, сказав, что таковых у него нет и никогда не было, а легковушка принадлежит другому человеку. пресс-служба МВД по региону

Сотрудники МВД поместили автомобиль на штрафстоянку, а нарушителя доставили в отдел полиции. На следующее утро в дежурную часть поступило сообщение об угоне транспортного средства. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Мужчина отбывает административный арест за управление машиной в нетрезвом виде, а также за управление автомобилем без водительского удостоверения.

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Фото и видео: МВД медиа