В Москве "заминировали" около 20 больниц

Среди "заминированных" больниц 7 "коронавирусных".

В Москве "заминировали" порядка 20 стационаров, в том числе 7 "коронавирусных".

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает, что в понедельник, 18 мая, были "заминированы" 20 больниц. Среди "заминированных" больниц 7 стационаров, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. РИА Новости приводит список этих больниц: городские клинические больницы №8, 9, 15, 19, Институт имени Склифосовского, а также инфекционная клиническая больница №1.

Взрывных устройств не обнаружено.

Фото: Piter/TV