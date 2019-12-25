В Москве закрыли несколько крупных магазинов из-за нарушения масочно-перчаточного режима

Сроки ограничений в работе определяет суд.

В Москве закрыли несколько крупных магазинов сетей "Перекресток" и "Магнолия" из-за нарушения масочно-перчаточного режима.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он отметил, что магазины прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора.

Немерюк заявил, что в столице из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм закрыли уже 43 магазина.

Сроки ограничений в работе определяет суд.

Ранее мы писали, что суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы.

Фото: pixabay.com