Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы

Гулиев признал вину и заявил, что готов компенсировать ущерб потерпевшим с его дохода от музыки.

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что в Москве арестовали рэпера, который врезался в пешеходов в центре города. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что 21 сентября рэпер Эльмин Гулиев устроил ДТП на Остоженке. Согласно данным ведомства, он проехал с превышением скорости на красный сигнал светофора. По предварительным данным, в момент аварии Гулиев был трезв. В аварии пострадали четыре человека. Троих отправили в больницу, а один человек от госпитализации отказался.

В суде Гулиев признал свою вину и пообещал компенсировать ущерб потерпевшим. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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