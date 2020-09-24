Дебошир хотел отправиться рейсом Симферополь-Екатеринбург.

Вернувшийся из Крыма россиянин пригрозил зарезать окружающих и попал на видео. Соответствующий ролик опубликовали на официальном сайте правоохранительные органы по региону. В МВД заявили, что в дебоше участвовал пассажир самолета. Мужчина вел себя вызывающе, агрессивно разговаривал с другими клиентами авиакомпании.Он пообещал всех зарезать, после чего потребовал от полиции, чтобы офицеры отдали ему честь.

Известно, что дебош произошел 23 сентября в аэропорту Кольцово. Самолет с дебоширом должен был двигаться по маршруту из Симферополя в Екатеринбург. Однако в отделение полиции по транспорту поступило заявление о необходимости отправки наряда на место событий.

Установлено, что нарушителем спокойствия стал 42-летний житель Свердловской области. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Видео: YouTube / МВД МЕДИА