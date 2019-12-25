В ГУ МЧС рассказали, что из-за пожара пострадали два человека.

В Москве загорелись квартира и шесть балконов. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС. Известно, что пламя охватило жилое помещение на 16-ом этаже здания, расположенного по улице Шолохова.

В 01 час 48 минут... поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Шолохова, дом 14, где происходило возгорание в квартире на 16-м этаже и шести балконов на 15-м, 16-м и 17-м этажах 17-этажного жилого дома. пресс-служба ГУ МЧС по Москве

В общей сложности площадь воспламенения составила 50 квадратных метров. Специалисты смогли ликвидировать открытое горение к 02:34 часам утра. На данный момент известно о двух пострадавших. Их состояние уточняется.

Петербурженка выпала из окна горящей квартиры, спасаясь от огня.

Фото: Piter.tv