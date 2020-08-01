В субботу, 1 августа, стало известно о том, что в Москве задерживают участников акции солидарности с Хабаровском. Об этом сообщает ТАСС.
В Москве акция в поддержку хабаровских протестов против отставки губернатора Сергея Фургала проходит в Новопушкинском сквере. По данным СМИ, во время митинга задержали 13 человек. Отмечается, что полицейские предупредили присутствовавших, что они участвуют в несогласованном мероприятии.
Напомним, что протесты в Хабаровске проходят уже четвертую неделю подряд.
Ранее мы сообщали о том, что ОМОН перекрыл проход на Невский проспект участникам митинга в поддержку Хабаровска.
Видео: Telegram / Протестная Россия
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