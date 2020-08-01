Четвертую неделю подряд в Хабаровске проходят протесты против увольнения и ареста губернатора Сергея Фургала.

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что в Москве задерживают участников акции солидарности с Хабаровском. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве акция в поддержку хабаровских протестов против отставки губернатора Сергея Фургала проходит в Новопушкинском сквере. По данным СМИ, во время митинга задержали 13 человек. Отмечается, что полицейские предупредили присутствовавших, что они участвуют в несогласованном мероприятии.

Напомним, что протесты в Хабаровске проходят уже четвертую неделю подряд.

Ранее мы сообщали о том, что ОМОН перекрыл проход на Невский проспект участникам митинга в поддержку Хабаровска.

Видео: Telegram / Протестная Россия