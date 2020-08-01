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ОМОН перекрыл проход на Невский проспект участникам митинга в поддержку Хабаровска

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Официальная причина закрытия главной улицы города не названа.

ОМОН перекрыл проход на Невский проспект участникам митинга в поддержку Хабаровска

В субботу, 1 августа, во время проведения акции в поддержку жителей Хабаровска и сбора подписей против поправок в конституцию, проход на Невский проспект через набережную канала Грибоедова был перекрыт с двух сторон.

По сообщению корреспондента Piter.TV, напротив Спаса на Крови было замечено как минимум 3 полицейских машины. Официальная причина перекрытия не сообщается.

Ранее мы рассказали о том, что участница митинга на Малой Садовой приковала себя наручниками к ограждению.

Видео: Piter.TV

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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