Официальная причина закрытия главной улицы города не названа.

ОМОН перекрыл проход на Невский проспект участникам митинга в поддержку Хабаровска

В субботу, 1 августа, во время проведения акции в поддержку жителей Хабаровска и сбора подписей против поправок в конституцию, проход на Невский проспект через набережную канала Грибоедова был перекрыт с двух сторон.

По сообщению корреспондента Piter.TV, напротив Спаса на Крови было замечено как минимум 3 полицейских машины. Официальная причина перекрытия не сообщается.

Ранее мы рассказали о том, что участница митинга на Малой Садовой приковала себя наручниками к ограждению.

Видео: Piter.TV