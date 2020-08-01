Участница митинга на Малой Садовой приковала себя наручниками к ограждению

Марина Афанасьева планирует протестовать до конца акции.

Участница митинга в поддержку жителей Хабаровска на Малой Садовой улице Марина Афанасьева в знак протеста приковала себя наручниками к одному из ограждений. Об этом стало известно Piter.TV.

Сотрудники полиции не стали задерживать девушку и ограничились лишь тем, что разрезали цепочку наручников с частью оградой. Митингующие одобрили действия активистки аплодисментами.

Отметим, что Афанасьева твердо намерена протестовать до конца акции. Она выступает за отмену решения по поправкам в Конституцию и разрешение ситуации в Хабаровске в пользу жителей.

Всего на Малой Садовой улице 1 августа собрались примерно 150 человек. Они намерены собрать подписи против июльского голосования и поддержать хабаровчан с лозунгами "Кормим голубей" и "Я/Мы Хабаровск". Сотрудники правоохранительных органов следят за происходящим, однако задержаний пока не наблюдается.

Ранее мы рассказали о том, что Дворцовую площадь закрыли на дезинфекцию перед акцией солидарности с хабаровским протестом.

Видео: Piter.TV