В Москве задержаны мошенники, заманивавшие людей под предлогом трудоустройства в модельное агентство

Ирина Волк рассказала о схеме, по которой работали преступники.

В российской столице правоохранительными органами задержаны мошенники, заманивавшие людей под предлогом трудоустройства в модельное агентство. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что преступники разместили на различных интернет-сайтах объявления с предложением о работе. Девушки и молодые люди, которые проявили интерес, приглашались на собеседование в арендованные офисные помещения. Аферисты обещали потерпевшим трудоустройство. Однако для того, чтобы заключить договор, якобы требовалось воспользоваться обязательной платной услугой по созданию портфолио. После получения денежных средств злоумышленники взятые на себя обязательства не выполняли, а затем - уклонялись от дальнейшего общения.

Мечты о подиумах и фотосессиях обернулись для некоторых граждан финансовыми потерями. пресс-служба МВД РФ

Подозреваемые пойманы. Ими оказались 22-летняя девушка из Московской области и 30-летний приезжий из гоорода Красноярска. В ходе обысков в их жилищах и офисных помещениях оперативниками изъяты средства связи, компьютерная техника. От обмана пострадало свыше сотни человек. Общая сумма материального ущерба превышает десять миллионов рублей. Ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Все расследования объединены в детное делопроизводство. Фигурантам предъявлено обвинение. Они остаются на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Ярославской области предметом преступного посягательства стало молоко.

Фото и видео: МВД медиа