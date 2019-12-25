В Москве задержан жених убитой накануне свадьбы невесты

Мужчина подозревается в убийстве своей невесты.

В Москве задержали жениха, который подозревается в убийстве невесты.

Ранее Piter.TV сообщал, что в одной из московских квартир поздним вечером 21 июля было найдено тело девушки с явными признаками насильственной смерти. При осмотре на теле были обнаружены множественные телесные повреждения в области головы, туловища и конечностей, от которых наступила смерть последней. Как сообщали СМИ, ранения были, в том числе ножевые.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". АГН Москва со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что на месте преступления полиция обнаружила мать молодого человека, с которым встречалась девушка. Она рассказала, что на 8 августа была назначена свадьба. Камера наблюдения установила, что будущие молодожены пришли домой вместе.

С того дня местоположение мужчины было неизвестно. Сегодня, 11 августа, ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову сообщает, что местоположение мужчины было установлено. Сейчас он задержан и доставлен в подразделение ГСУ СК России по Москве для проведения ряда следственных действий.

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Фото: Piter.TV