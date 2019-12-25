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В Липецке на парковке в машине нашли труп
Сегодня, 15:59
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MShaffter

В Липецке на парковке в машине нашли труп

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Умерший мужчина приехал из Севастополя

В Липецке на парковке в машине нашли тело молодого мужчины.

Как сообщает издание "Город48" в отечественном легковом автомобиле на парковке возле Парка Победы был обнаружен без признаков жизни молодой мужчина. У автомобиля Краснодарские номера. Личность мужчины установлена. Ему 43-44 года, он приехал в Липецк на заработки из Севастополя.

Признаков насильственной смерти не обнаружено. Для выяснения точных причин смерти будет проведена экспертиза.

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Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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