В Липецке на парковке в машине нашли труп

В Липецке на парковке в машине нашли тело молодого мужчины.
Как сообщает издание "Город48" в отечественном легковом автомобиле на парковке возле Парка Победы был обнаружен без признаков жизни молодой мужчина. У автомобиля Краснодарские номера. Личность мужчины установлена. Ему 43-44 года, он приехал в Липецк на заработки из Севастополя.
Признаков насильственной смерти не обнаружено. Для выяснения точных причин смерти будет проведена экспертиза.
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Фото:Piter.TV
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