В Липецке на парковке в машине нашли труп

Умерший мужчина приехал из Севастополя

В Липецке на парковке в машине нашли тело молодого мужчины.

Как сообщает издание "Город48" в отечественном легковом автомобиле на парковке возле Парка Победы был обнаружен без признаков жизни молодой мужчина. У автомобиля Краснодарские номера. Личность мужчины установлена. Ему 43-44 года, он приехал в Липецк на заработки из Севастополя.

Признаков насильственной смерти не обнаружено. Для выяснения точных причин смерти будет проведена экспертиза.

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Фото:Piter.TV