В московском фитнес-клубе утонул актер молодежного театра

Погибшему было 26 лет.

В бассейне фитнес-клуба утонул молодой актер.

Следственный комитет СКР по городу Москва сообщает, что накануне, 7 октября, в фитнес-клубе на улице Ангарской посетитель почувствовал себя плохо и начал тонуть. Сотрудники бассейна пытались спасти молодого человека, но не смогли. Он скончался до приездов медиков.

По факту гибели молодого человека проводится доследственная проверка.

Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям сотрудником спортивного учреждения. СУ СК РФ по Москве

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что речь идет о 26-летнем актере молодежного театра Ренате Кафиятуллине.

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