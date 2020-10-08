Число пострадавших из-за взрывов в Рязанской области увеличилось до 13

Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

В Рязанской области возросло количество пострадавших из-за взрывов на военном складе боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства Рязанской области. Сейчас, по состоянию на 10 утра 13 пострадавших, ранее говорилось о 10.

Десять человек находится в Скопинском ММЦ, из них одна женщина в реанимации. У нее черепно-мозговая травма. Оперативное вмешательство на данный момент не показано. Еще три человека в Ряжском ММЦ, их состояние оценивается как средней тяжести.

В то же время руководитель территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов сообщил ТАСС, что тяжелое состояние у двух пациентов. Кроме женщины, серьезно пострадал пожарный, у него ожоги лица и дыхательных путей.

Видео: МЧС РФ