В Балашове Саратовской области прохожие нашли труп на лавочке

Умершей женщине на вид около 55 лет.

Сегодня утром, 7 октября, прохожие у дома № 7 по улице Орджоникидзе города Балашова обнаружили умершую женщину, сообщают следственные органы СКР по Саратовской области. По факту смети женщины следствие ведет доследственную проверку, в ходе которой будет устанавливаться личность женщины, а также причины смерти.

На вид женщине около 55 лет, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области, pixabay