В Саратовской области во время работ комбайнер нашел человеческие останки

В Марксовском районе Саратовской области во время жатвы комбайнер наткнулся на человеческие останки, сообщают региональные следственные органы СКР по Саратовской области. О своей находке мужчина сообщил работодателю, а тот в свою очередь в полицию.
На место обнаружения тела выезжали следователи.
Следователем СК, совместно с судебно-медицинским экспертом, проведен осмотр места происшествия, останков тела и обнаруженных элементов одежды. По предварительным данным, человек скончался не менее месяца назад.
СУ СК РФ по Саратовской области
Чтобы установить пол, возраст и личность человека назначена судебная медицинская экспертиза.
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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области
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