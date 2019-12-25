В Великих Луках 13 школьников потеряли сознание во время линейки

В Великих Луках 13 учеников из школы №7 потеряли сознание во время торжественной линейки. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Все дети госпитализированы. Трое из них в тяжёлом состоянии, состояние остальных врачи оценивают как средней тяжести.
В данный момент проводится проверка, цель которой — узнать, по какой причине детям разных возрастов и из разных классов стало плохо в один момент.
Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы.
Александр Седунов, глава комитета образования Псковской области
Ранее в Челябинской области пьяная автоледи без прав сбила 3 детей.
Фото: pixabay.com
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