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В Великих Луках 13 школьников потеряли сознание во время линейки
Сегодня, 15:03
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matveyvn

В Великих Луках 13 школьников потеряли сознание во время линейки

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В данный момент проводится проверка.

В Великих Луках 13 учеников из школы №7 потеряли сознание во время торжественной линейки. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Все дети госпитализированы. Трое из них в тяжёлом состоянии, состояние остальных врачи оценивают как средней тяжести.

В данный момент проводится проверка, цель которой — узнать, по какой причине детям разных возрастов и из разных классов стало плохо в один момент.

Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы.

Александр Седунов, глава комитета образования Псковской области

Ранее в Челябинской области пьяная автоледи без прав сбила 3 детей.

Фото: pixabay.com

Теги: великие луки, медицина, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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