В Челябинской области пьяная автоледи без прав сбила 3 детей

Один из детей погиб.

В одной из деревень пьяная женщина в автомобиле сбила скутер с тремя маленькими детьми.

Трагедия произошла в минувшие выходные в деревне Бутырки Чебаркульского района. Автомобиль ВАЗ врезался в скутер, на котором катались по деревне дети возрастом от 3 до 10 лет . В результате ДТП 10-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Десятилетний водитель и трехлетний пассажир с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

Водитель с места ДТП скрылся, но вскоре был найден. Как удалось выяснить, за рулем машины была женщина 1991 года рождения в пьяном состоянии, кроме того у нет прав на управление транспортными средствами.

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