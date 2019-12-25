В Крыму альпинистка из Липецка сорвалась со склона

Женщина потеряла сознание во время восхождения.

В Крыму спасатели спасли альпинистку из Липецка.

Крым Пресс сообщат, что утром в службу МЧС по Республике Крым поступило сообщение о несчастном случае на горе Палвани-Оба под Судаком. Альпинистка из Липецка во время восхождения потерял сознание и скатилась со склона. На место выдвинулись специалисты из "КРЫМ-СПАС".

Пострадавшую нашли в труднодоступной местности со сложным скальным и сыпучим рельефом. Спасатели оказали пострадавшей первую медицинскую помощь, на носилках вынесли в доступное место и передали медикам. Сейчас пострадавшая находится в больнице Судака.

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Фото:КРЫМ СПАС