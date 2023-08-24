В Москве задержан подозреваемый в ночном разбое

Ирина Волк рассказала о преступлении, совершенном в парковой зоне на Кузьминской улице в Москве.

Сотрудники уголовного розыска правоохранительными органами району Кузьминки раскрыли разбойное нападение. В пресс-службе МВД по российской столице уточнили, что подозреваемым оказался иностранец из страны Ближнего Зарубежья. Мужчина находится в стране без постоянного места жительства, а также не имеет работы. Оперативникам удалось изъять похищенное имущество, которое позже вернулось владельцу. Один из пострадавших отметил, что после преступления пытался задержать нарушителя, но тот стал угрожать ему холодным оружием.

Преступление совершено в ночное время в парковой зоне на Кузьминской улице столицы. Неизвестный с фонариком подошел к сидевшим на скамейке молодому человеку и девушке. Он открыто похитил их рюкзаки с личными вещами, документами, банковскими картами и стал убегать. пресс-служба МВД по городу

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Сейчас фигурант расследования находится под стражей.

В Москве будут судить псевдобизнесмена, похитившего у четверых граждан почти 14 млн рублей.

Фото и видео: МВД Медиа