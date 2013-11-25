В Москве задержан подозреваемый в краже телефона стоимостью 80 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службып равоохранительных органов по Басманному району российской столицы задержали ранее неоднократно судимого мужчину, который сейчас подозревается хищении мобильного телефона у 21-летней москвички. Стоимость ущерба составила порядка 80 тысяч рублей. По предварительным сведениям, пострадавшая находилась на улице Маросейка в кругу малознакомых молодых людей. С собой у девушки был рюкзак с гаджетом. Смартфон был одет в специальный чехол со шнурком. Периодически жертва преступления доставала технику и делала снимки.
В какой-то момент, когда девушка отвлеклась, один из приятелей тайно похитил данный смартфон, после чего компания разошлась. Обнаружив пропажу гаджета, потерпевшая обратилась в полицию.
пресс-служба МВД России по Москве
На текущий момент установлено, что похищенным имуществом 40-летний злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Фигурант расследования задержан.
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Фото и видео: МВД России
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