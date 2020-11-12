В Липецке задержан наркокурьер из Севастополя с 5 кг метилэфедрона

Мужчина провозил наркотики по трассе М-4 "Дон".

Сотрудники правоохранительных органов Липецкой области совместно с полицейскими Хлевенского района, а также при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром" остановили автомобиль, в котором перевозились запрещенные вещества. Известно, что инцидент произошел на 46 километре автодороги М-4 "Дон". В иномарке находился 24-летний житель Севастополя. Во время осмотра транспортного средства оперативники выявили под обшивкой задних дверей тайники с наркотиками. Речь идет о пяти пакетах с метилэфедроном с общей массой около пяти килограммов.

Мужчина являлся межрегиональным наркокурьером и осуществлял перевозку крупных партий запрещённых веществ в различные регионы страны с целью дальнейшего сбыта через закладки. За такую криминальную деятельность он получал вознаграждение в криптовалюте. пресс-служба МВД по региону

В настоящее время в отншении подоззреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант расследования находится под стражей.

В Москве задержан подозреваемый в ночном разбое.

Фото и видео: МВД Медиа