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Полицией Москвы задержан один из зачинщиков драки в подуличном переходе станции столичного метро

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Им оказался ранее судимый 44-летний мужчина

Полицией Москвы задержан один из зачинщиков драки в подуличном переходе станции столичного метро. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел в декабре 2024 года. На станции метро "Авиамоторная" произошел словесный конфликт, в результате которого двое мужчин напали на молодых людей. Один из очевидцев разнял оппонентов, после чего зачинщики драки скрылись.

Полицейские столичного метро вышли на след одного из подозреваемых и задержали его в Тульской области. Им оказался ранее судимый 44-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются личность и местонахождение второго зачинщика драки.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье выявили 13 мигрантов-нелегалов, ремонтировавших здание бывшей школы.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: авиамоторная, драка, метро, москва, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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