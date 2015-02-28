Им оказался ранее судимый 44-летний мужчина

Полицией Москвы задержан один из зачинщиков драки в подуличном переходе станции столичного метро. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел в декабре 2024 года. На станции метро "Авиамоторная" произошел словесный конфликт, в результате которого двое мужчин напали на молодых людей. Один из очевидцев разнял оппонентов, после чего зачинщики драки скрылись.

Полицейские столичного метро вышли на след одного из подозреваемых и задержали его в Тульской области. Им оказался ранее судимый 44-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются личность и местонахождение второго зачинщика драки.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье выявили 13 мигрантов-нелегалов, ремонтировавших здание бывшей школы.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА