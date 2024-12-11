Отмечается, что ранее у нее была судимость.

В Москве задержали женщину, напавшую с ножом на охранника магазина. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, инцидент произошел в районе Северное Измайлово. Охранник продуктового магазина попытался вывести нетрезвую по внешнему виду женщину из торгового зала. Однако та достала нож и порезала мужчине руку, после чего скрылась с места. Злоумышленницу задержали неподалеку от магазина. Отмечается, что ранее у нее была судимость. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье изъяли партию нелегальных сигарет стоимостью свыше 3,5 млн рублей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА