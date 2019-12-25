В Москве задержали завкафедрой в РАНХиГС Корищенко и его предполагаемого сообщника

Экс-чиновнику предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ.

В Москве задержали заведующего кафедрой в РАНХиГС Константина Корищенко и его предполагаемого сообщника. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в полиции. По данным эксперта, следственные органы кроме Корищенко поймали предпринимателя Максима Пальчуна. Мужчинам официально предъявлено обвинение по статье за растрату в особо крупном размере (по части 4 статьи 160 УК РФ).

Обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, с ними ведутся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение в отношении каждого фигуранта уголовного дела. источник агентства

Напомним, что максимальное наказание по вышеупомянутой уголовной статье составляет лишение свободы на срок до десяти лет, а также штраф в размере до одного миллиона рублей. В пресс-службе Тверского суда Москвы уточнили ТАССу, что следователи просят отправить фигурантов расследования под стражу. Сами подозреваемые в судебную инстанцию пока что не доставлены.

Напомним, что Константин Корищенко с 2002 по 2008 год занимал пост заместителя главы Центрального банка России.

В Москве задержали муниципального депутата Кетеван Хараидзе.

Фото: Piter.tv