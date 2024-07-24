Ему назначено семь суток административного ареста.

В Москве задержали зачинщика конфликта в метро, распылившего перцовый баллончик. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на платформе станции метро "Киевская". Между жителем Иркутской области и москвичкой произошел конфликт по поводу внешнего вида молодого человека. Когда в разговор вмешался родственник женщины, злоумышленник распылил в его сторону содержимое аэрозольного баллончика, после чего попытался скрыться.

Нарушителя задержал наряд патрульно-постовой службы на выходе из станции. Его доставили в отдел полиции. В отношении задержанного составили административный протокол. Ему назначено семь суток административного ареста. В результате применения баллончика никто не пострадал.

Видео: ГУ МВД России по Москве