В Москве задержали участников схемы по хищению денег у жертв финансовых пирамид. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным следствия, в период с 2021-го по 2022-й года группа злоумышленников под предлогом бесплатной помощи в возврате средств заманивала жертв в офис и убеждала заключить договор на платные юридические услуги. Потерпевших склоняли заплатить от 46 тысяч до 0,5 млн рублей. При отсутствии необходимой суммы гражданам предоставлялась рассрочка.

Общий ущерб составил более 5 млн рублей. Жертвами мошенников стали более 30 человек. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Москве