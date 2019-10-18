В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку

В УВД ведутся обыски.

В ОМВД "Дорогомилово" задержали по подозрению в получении взятки двоих сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Москве и Московской области.

Первым подозреваемым оказался начальник отделения полиции, вторым - его заместитель, глава уголовного розыска. Следствие полагает, что мужчины намеревались получить взятку в размере 3,5 млн рублей. Сумма должна была стать первой частью из 12 млн рублей, которые требовали представители закона.

Руководство московского главка начало служебную проверку обстоятельств дела. Если вина полицейских будет доказана, то их уволят из внутренних органов. Должностным лица также грозит уголовное преследование. Руководителей нарушителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время в московском УВД проводятся обыски. Проверку организовали представители ФСБ после информации о поимке высокопоставленных чиновников.

Ранее Piter.tv писал о том, что подозреваемых в ночном нападении на сына депутата изобличили в еще в двух кражах.

Фото: Piter.tv

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