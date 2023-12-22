Суд заключил злоумышленника под стражу.

В Москве задержали пьяного мужчину, ударившего женщину ножом. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице 2-я Тверская-Ямская. По данным прокуратуры, злоумышленник нанес ранее незнакомой женщине удар ножом и толкнул ее. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он скрылся с места. Потерпевшей понадобилась медицинская помощь.

Вскоре нападавшего задержали. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия. Суд заключил злоумышленника под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Томске раскрыли убийство мужчины, пропавшего несколько дней назад.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ