В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры, где пострадал ребенок

СК РФ подозревает в преступлении 32-летнего мужчину.

В Москве задержали подозреваемого в поджоге входной двери в квартиру. Соответствующее заявление сделали представители регионального Следственного комитета. Известно, что действия мужчины стали причиной того, что пострадали жва человека: женщина и двухлетний ребенок. Инцидент зафиксирован утром 6 декабря жилом здании по улице Демьяна Бедного. В преступлении обвиняется 32-летний местный житель. Сторона обвинения на текущий момент не раскрывает мотивы злоумышленника. Оперативники проверяют его на причастность к организации других криминальных эпизодов.

Возгорание произошло в результате поджога входной двери. Женщина 1998 года рождения и ее двухлетний сын в настоящее время находятся в медицинском учреждении. пресс-служба прокуратуры столицы

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц, сделанное общеопасным способом.

Женщина погибла в результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК