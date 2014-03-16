Женщина погибла в результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

Пламя охватило 60 квадратных метров.

В столичном районе Ясенево при пожаре в девятиэтажном жилом доме на Новоясеневском проспекте погибла женщина. Об этом сообщили представители региональной прокуратуры.Специалисты пояснили, что огонь распространился на территорию в 60 квадратных метров. Во время возгорания медики смогли осмотреть трех человек. По предварительным сведениям, пламя начало распространяться в одной из квартир здания, расположенной на восьмом этаже.

Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует... После ликвидации пожара на балконе квартиры обнаружено тело женщины. пресс-служба прокуратуры Москвы



После ликвидации пожара на балконе квартиры представители экстренных служб по городу обнаружили тело женщины, которая проживала в помещении вместе с матерью и сыном.

Взрыв газа произошел в торговом доме "Таргим" в Назрани.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы, SHOT