В Москве задержали подозреваемого в поджоге дорогостоящей иномарки. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, 39-летний житель Подмосковья поджег легковой автомобиль в районе Митино из хулиганских побуждений. Злоумышленник скрылся с места преступления, однако в результате оперативно-розыскных мероприятий его нашли в течение суток. Возбуждено уголовное дело. Полицейским предстоит установить сумму ущерба.
Ранее мы сообщали, что во Владимире директор риелторской фирмы подозревается в обмане 28 клиентов.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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