Полицейским предстоит установить сумму ущерба.

В Москве задержали подозреваемого в поджоге дорогостоящей иномарки. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 39-летний житель Подмосковья поджег легковой автомобиль в районе Митино из хулиганских побуждений. Злоумышленник скрылся с места преступления, однако в результате оперативно-розыскных мероприятий его нашли в течение суток. Возбуждено уголовное дело. Полицейским предстоит установить сумму ущерба.

Ранее мы сообщали, что во Владимире директор риелторской фирмы подозревается в обмане 28 клиентов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА