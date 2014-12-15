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В Москве задержали подозреваемого в поджоге дорогостоящей иномарки

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Полицейским предстоит установить сумму ущерба.

В Москве задержали подозреваемого в поджоге дорогостоящей иномарки. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 39-летний житель Подмосковья поджег легковой автомобиль в районе Митино из хулиганских побуждений. Злоумышленник скрылся с места преступления, однако в результате оперативно-розыскных мероприятий его нашли в течение суток. Возбуждено уголовное дело. Полицейским предстоит установить сумму ущерба.

Ранее мы сообщали, что во Владимире директор риелторской фирмы подозревается в обмане 28 клиентов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, иномарка, москва, поджог
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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