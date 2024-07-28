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В Москве задержали подозреваемого в нападении на полицейского у Лужников

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Возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

В Москве задержали Тимура Бажаева, подозреваемого в нападении на полицейского у Лужников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления СК.

Инцидент произошел 27 июля. По данным следствия, Бажаев вступил в конфликт с сотрудником полиции. Отмечается, что мужчина нарушал общественных порядок. В ходе конфликта злоумышленник "применил насилие в отношение представителя власти".

С задержанным проводят необходимые следственные действия. Вскоре ему предъявят обвинение. Возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее мы сообщали, что пассажирку привлекли к ответственности в Шереметьево за дебош на борту самолета.

Видео: Telegram / Столичный СК

Теги: задержание, москва, нападение на полицейского
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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