По словам задержанного, он собирался продать иномарку.

В Москве задержали подозреваемого в краже автомобиля стоимостью более 8 млн рублей. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, инцидент произошел в ночное время около дома на улице Маршала Полубоярова. В полицию с заявление о краже обратилась 42-летняя владелица внедорожника. Сотрудники полиции совместно с госавтоинспекторами Восточного административного округа столицы отследили маршрут передвижения транспортного средства и по горячим следам задержали подозреваемого в хищении.

По словам задержанного, он собирался продать иномарку. Возбуждено уголовное дело. Похищенный автомобиль изъят и после проведения необходимых следственных действий будет возвращен владельцу.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали наркосбытчика с портативной колонкой, начиненной мефедроном.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА