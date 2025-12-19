По предварительным данным, злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительного ведомства одной из стран ближнего зарубежья.

В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве пяти миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительного ведомства одной из стран ближнего зарубежья. Они сообщили потерпевшему, что в отношении него якобы возбуждено уголовное дело о заказном убийстве. Под угрозой расправы с него потребовали пять миллионов рублей.

Предприниматель обналичил и передал фигурантам деньги, а затем обратился за помощью в полицию. Оперативники задержали подозреваемых на территории Москвы и Подмосковья. Выяснилось, что к зарубежным правоохранительным органам они отношения не имеют. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Свердловской области ликвидированы четыре нелегальные майнинговые фермы.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА