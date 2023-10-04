В Москве задержали подозреваемых в убийстве, которое было совершено 26 лет назад

Ирина Волк рассказала о расследовании гибели женщины в Перово.

Сотрудники российских правоохранительных органов совместно с коллегами из Восточного административного округа по столице задержали двоих подозреваемых в убийстве женщины. Данное преступление было совершено на территории Перово 26 лет назад. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Известно, что в июне 1997 года в чердачном помещении 12-этажного жилого здания на улице Плющева оперативники обнаружили тело жертвы с множественными колото-резаными ранами. Розыск злоумышленников по горячим следам не дал результатов. По факту произошедшего велось уголовное дело по 105 статье УК РФ. Предположительные преступники сейчас задержаны в Московской области.

Оперативниками и следователями отрабатывались различные версии произошедшего, сотрудниками ЭКЦ МВД России проведен ряд молекулярно-генетических экспертиз. В результате полицейские вышли на след предполагаемых преступников. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время двое мужчин 1978 и 1979 года рождения признали вину и раскаялись в содеянном.

Петербуржца задержали по подозрению в краже у отца.

Фото и видео: МВД Медиа