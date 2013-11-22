В Москве задержали подозреваемых в попытке коммерческого подкупа

Ими руководил управляющий одного из предприятий, признанных банкротом.

В Москве полицейские задержали подозреваемых в попытке коммерческого подкупа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Четверо задержанных подозреваются в покушении на коммерческий подкуп и посредничество в нем. Ими руководил управляющий одного из предприятий, признанных банкротом. Фактическому руководителю этой компании он через посредников предложил криминальную сделку, связанную с денежным вознаграждением в обмен на отказ от требования привлечь директора к ответственности по обязательствам имущественного характера.

Соучастники сделки должны были забрать деньги в одном из банковских учреждений, куда были помещены 3,5 млн рублей. Однако их на месте задержали сотрудники полиции.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени задержали подозреваемого в краже пожарных рукавов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА