В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров на 50 млн рублей

Полиция задержала четверых приезжих людей в возрасте от 21 до 27 лет.

В Москве полицейские задержали подозреваемых в обмане пенсионеров на 50 млн рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, в январе 2024 года 80-летнему жителю столицы поступило сообщение, в котором к нему обращался якобы бывший коллега. Тот сообщил пенсионеру, что спецслужбы предотвратили попытку перевода мошенниками 700 тысяч рублей с его счета, и скоро с ним свяжутся якобы сотрудники правоохранительных органов. Потерпевший начал выполнять их инструкции о переводе денег на "специальные" счета.

Сумма причиненного ущерба составила 50 млн рублей. Полиция задержала четверых приезжих людей в возрасте от 21 до 27 лет. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Удмуртии задержаны подозреваемые в мошенничестве при продаже автомобилей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА