По предварительной версии, злоумышленники размещали на интернет-сайтах объявления о проведении кастингов.

В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве под предлогом трудоустройства в модельное агентство. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной версии, злоумышленники размещали на интернет-сайтах объявления о проведении кастингов. Заинтересованные девушки и молодые люди приезжали в офисы, где им предлагали пройти платное обучение с последующей компенсацией во время трудовой деятельности. После получения оплаты мошенники не выполняли свои обязательства и распоряжались деньгами по своему усмотрению.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали восемь подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на выявление всех эпизодов противоправной деятельности.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае задержали подозреваемого в хулиганских действиях в отношении пенсионерки.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА