По данным следствия, злоумышленник избил пожилую женщину и угрожал ей предметом похожим на нож.

В Красноярском крае задержали подозреваемого в хулиганских действиях в отношении пенсионерки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленник избил пожилую женщину и угрожал ей предметом похожим на нож. Сотрудники уголовного розыска при поддержке коллег из Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления житель Красноярска. Мужчину доставили в отдел полиции. Расследуется уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде пресечена деятельность нелегального покерного клуба.

Видео: Telegram / Ирина Волк