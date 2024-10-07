По факту многомиллионного мошенничества было возбуждено уголовное дело.

В Москве задержали одного из пособников аферистов, похитивших 15 млн рублей у пенсионерки. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, мошенники от имени сотрудников правоохранительных органов позвонили потерпевшей и под предлогом сверки номеров банкнот выведали, что у нее дома имеется 14 млн рублей. Они уговорили ее собрать и передать всю наличность курьеру для проверки на подлинность. Затем злоумышленники снова позвонили пенсионерке и убедили отдать другому посыльному еще 1,4 млн рублей.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщики вышли на след и задержали 18-летнего житель Новосибирска. По словам задержанного, он действовал по указаниям неизвестных, которые наняли его через сеть Интернет. По факту многомиллионного мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Саратове на складе маркетплейса полиция выявила группу нелегалов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА