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В Москве задержали одного из курьеров аферистов, похитивших у пенсионерки 19 млн рублей

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В течение нескольких дней женщина обналичивала свои сбережения по указанию мошенников.

В Москве задержали одного из курьеров аферистов, похитивших у пенсионерки 19 млн рублей. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 69-летней местной жительнице позвонил якобы сотрудник компании, предоставляющей услуги сотовой связи. Он убедил потерпевшую продиктовать ему код из поступившего ей на телефон SMS-сообщения. Позже неизвестный снова связался с женщиной, сообщил о подозрительных операциях на ее банковском счете. Ей предложили задекларировать накопления.

В течение нескольких дней женщина обналичивала свои сбережения. Оперативниками был установлен и задержан подозреваемый, который забирал у пенсионерки деньги. Им оказался 20-летний приезжий молодой человек. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемого в убийстве пенсионера, совершенном 14 лет назад.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: деньги, курьер, москва, мошенничество, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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