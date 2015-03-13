В течение нескольких дней женщина обналичивала свои сбережения по указанию мошенников.

В Москве задержали одного из курьеров аферистов, похитивших у пенсионерки 19 млн рублей. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 69-летней местной жительнице позвонил якобы сотрудник компании, предоставляющей услуги сотовой связи. Он убедил потерпевшую продиктовать ему код из поступившего ей на телефон SMS-сообщения. Позже неизвестный снова связался с женщиной, сообщил о подозрительных операциях на ее банковском счете. Ей предложили задекларировать накопления.

В течение нескольких дней женщина обналичивала свои сбережения. Оперативниками был установлен и задержан подозреваемый, который забирал у пенсионерки деньги. Им оказался 20-летний приезжий молодой человек. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемого в убийстве пенсионера, совершенном 14 лет назад.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА