Фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

В Москве задержали подозреваемого в убийстве пенсионера, совершенном 14 лет назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в июле 2011 года в квартире жилого дома на Ивантеевской улице был обнаружен труп мужчины со связанными руками и ногами. Из дома жертвы также похитили ноутбук, фотоаппарат, пневматический пистолет и ключи от квартиры. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники уголовного розыска установили личности возможных участников убийства.

Одного из подозреваемых задержали на территории аэропорта Внуково. Им оказался 32-летний ранее судимый приезжий. Принимаются меры к задержанию второго подозреваемого. Отмечается, что злоумышленники задушили пенсионера, похитили ценности и скрылись. Фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Ранее Путин предложил Совбезу обсудить меры профилактики правонарушений.

Видео: Telegram / Ирина Волк