В Москве задержали мужчину, выгуливавшего собаку

В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как на Патриарших прудах в Москве задерживают мужчину, который выбрался на прогулку с собакой. По данным портала "ОВД-Инфо", мужчину остановили полицейские с заявлением о том, что территория парка закрыта для посещения горожан. После того, как горожанина увезли в отделение полиции, собака на некоторое время осталась одна, но ее забрала жена задержанного.
Отметим, что в Москве действует режим всеобщего карантина по коронавирусу с рядом ограничительных мер. Выгул собак не дальше 100 метров от дома входит в список разрешенных действий для горожан, посещение парков – нет.
Ранее мы сообщали о том, что в России выявлены 582 новых случая коронавируса. Всего случаев заболевания в стране превысило 4,7 тысяч.
Видео: ВКонтакте / Патриаршие
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