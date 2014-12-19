В Москве задержали мужчину, ударившего сотрудницу метро

Женщину доставили в больницу, ей диагностировали ушиб грудной клетки.

В Москве задержали мужчину, ударившего сотрудницу службы безопасности метро. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел на станции метро "Нижегородская". По данным следствия, мужчина, проходя мимо сотрудницы службы безопасности, неожиданно нанес ей сильный удар кулаком. В этот момент она проверяла другого пассажира. После удара потерпевшая упала на пол. Женщину доставили в больницу, ей диагностировали ушиб грудной клетки.

Полицейские задержали подозреваемого. По его словам, причиной поступка стали проблемы в личной жизни. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Калининграде возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции группой лиц.

Видео: ГУ МВД России по Москве