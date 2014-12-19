За оказанные услуги приезжие платили от 2 до 15 тысяч рублей.

В Калининграде возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции группой лиц. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, трое граждан одной из стран Центральной Азии помогали своим соотечественникам въехать на территорию РФ. Они подыскивали в Москве иностранцев, имеющих затруднения при получении разрешений на въезд в страну в законном порядке. Наняв пятерых жителей Калининграда, злоумышленники оформляли для приезжих фиктивные приглашения за денежное вознаграждение.

Около 40 мигрантов пересекли границу по нелегальной схеме. За оказанные услуги приезжие платили от 2 до 15 тысяч рублей. У задержанных полицией фигурантов изъяли документацию, имеющую доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала двоих подозреваемых в покушении на кражу денег из банкомата в Ставрополе.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА