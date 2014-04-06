Отмечается, что грабителям не удалось похитить деньги из банкомата.

Полиция задержала двоих подозреваемых в покушении на кражу денег из банкомата в Ставрополе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, инцидент произошел в одном из торговых центров города. В полицию поступило сообщение о подрыве терминала. Оперативники отследили маршрут передвижения автомобиля, на котором скрылись злоумышленники. Задержанных доставили в городской отдел внутренних дел для проведения следственных действий.

Отмечается, что грабителям не удалось похитить деньги из банкомата, в котором находилось свыше 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА