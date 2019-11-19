В Москве задержали мужчину с поддельными 25 тысячами евро

Задержанный с фальшивками мужчина признался, что купил евро как настоящие.

В Москве сотрудники МВД задержали мужчину с тысячами поддельных евро.

МВД РФ по г.Москва сообщает, что в одной из гостиниц Москвы был задержан мужчина с 25 тысячами поддельных евро. На первом допросе мужчина рассказал, что купил эти доллары как настоящие. Узнав, что деньги поддельные, он решил их все же "скинуть", чтобы вернуть хотя бы часть потраченных денег.

Полиции предстоит выяснить все обстоятельства преступления. Задержанный вину свою признал и обещал содействовать следствию.

Сегодня ранее: Опубликовано видео жестокого избиения капитана ФСБ в Москве.

Видео: МВД РФ по г. Москва