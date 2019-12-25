В Москве задержали мужчину, распылившего газ в сотрудника Росгвардии на акции 31 января

Инцидент произошел около Комсомольской площади в воскресенье.

В Москве задержали мужчину, распылившего газ в сотрудника Росгвардии 31 января. Об этом заявили представители пресс-службы Следственного комитета России. По данным чиновников из надзорного ведомства, инцидент произошел во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в центре Москвы, около Комсомольской площади.

23-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). В ходе допроса он полностью признал свою вину заявление Следственного комитета по региону

На данный момент мужчина является первым задержанным в рамках уголовного дела за действия во время митинга в столице, который прошел 31 января. Официальный представитель СК России по Москве Юлия Иванова заявила ТАССу о том, что в ближайшее время суд выберет меру пресчения для фигуранта расследования. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

Рэпер Слава КПСС прокричал в центре Петербурга лозунги в поддержку Навального.

Фото: LifeShot