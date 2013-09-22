Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и тещи. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по российской столице.

Накануне вечером в квартире жилого дома, расположенного по Каширскому шоссе, были обнаружены тела двух женщин 1936 и 1972 года рождения с признаками насильственной смерти.

По информации Telegram-канала Mash, мужчина поссорился с женой и тещей, а затем забил их до смерти. Причиной преступления мог стать развод. Тела женщин нашла малолетняя дочь.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.

Ранее во Владивостоке вор-ловелас спрятался от полицейских под ванну.

Видео: Telegram / SHOT