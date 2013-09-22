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В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и тещи

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Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. 

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены и тещи. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по российской столице.

Накануне вечером в квартире жилого дома, расположенного по Каширскому шоссе, были обнаружены тела двух женщин 1936 и 1972 года рождения с признаками насильственной смерти. 

По информации Telegram-канала Mash, мужчина поссорился с женой и тещей, а затем забил их до смерти. Причиной преступления мог стать развод. Тела женщин нашла малолетняя дочь. 

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. 

Ранее во Владивостоке вор-ловелас спрятался от полицейских под ванну.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: москва, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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